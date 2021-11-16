Минфин нарастил продажи ОВГЗ до 8,16 млрд грн за счет отказа от ограничения 6-12 мес. бумаг

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|239
|240
|241
|242
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000221436
|Доразмещение UA4000222145
|Доразмещение UA4000221568
|Доразмещение UA4000213227
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|16.11.2021
|16.11.2021
|16.11.2021
|16.11.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.11.2021
|17.11.2021
|17.11.2021
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|15.12.2021
|19.01.2022
|04.05.2022
|Дата оплаты процентов
|15.06.2022
|20.07.2022
|02.11.2022
|Дата оплаты процентов
|14.12.2022
|18.01.2023
|03.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|57.50
|57.85
|54.75
|Номинальный уровень доходности. %
|9.70
|11.50
|11.57
|10.95
|Срок обращения (дней)
|161
|392
|427
|714
|Дата погашения
|27.04.2022
|14.12.2022
|18.01.2023
|01.11.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 631 836 000
|3 940 342 000
|41 023 000
|85 555 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 581 836 000
|3 940 342 000
|41 023 000
|85 555 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 575 905 000
|6 922 456 000
|358 273 000
|11 263 534 000
|Количество поданных заявок. шт
|10
|21
|5
|13
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|9
|21
|5
|13
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.00
|11.55
|11.57
|12.47
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.50
|11.55
|11.57
|12.47
|Установленная доходность. %
|10.50
|11.55
|11.57
|12.47
|Средневзвешенная доходность. %
|10.50
|11.55
|11.57
|12.47
|Поступление в бюджет
|2 467 563 938.64
|4 129 281 398.90
|42 559 721.58
|83 702 734.25
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|243
|244
|245
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000222152
|Доразмещение UA4000218531
|Доразмещение UA4000207518
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|16.11.2021
|16.11.2021
|16.11.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.11.2021
|17.11.2021
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|04.05.2022
|18.05.2022
|01.12.2021
|Дата оплаты процентов
|02.11.2022
|16.11.2022
|01.06.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|17.05.2023
|30.11.2022
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|15.11.2023
|31.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.05.2024
|15.05.2024
|29.11.2023
|Дата оплаты процентов
|30.10.2024
|13.11.2024
|29.05.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|27.11.2024
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|28.05.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|26.11.2025
|Дата оплаты процентов
|27.05.2026
|Дата оплаты процентов
|25.11.2026
|Дата оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|63.50
|62.60
|48.95
|Номинальный уровень доходности. %
|12.70
|12.52
|9.79
|Срок обращения (дней)
|1 078
|1 638
|2 016
|Дата погашения
|30.10.2024
|13.05.2026
|26.05.2027
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|657 049 000
|63 023 000
|976 337 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|657 049 000
|63 023 000
|781 337 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3 585 221 000
|5 935 980 000
|15 099 569 000
|Количество поданных заявок. шт
|12
|5
|14
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|12
|5
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.70
|12.75
|13.40
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|12.70
|12.75
|13.25
|Установленная доходность. %
|12.70
|12.75
|13.25
|Средневзвешенная доходность. %
|12.70
|12.75
|13.25
|Поступление в бюджет
|660 169 982.75
|62 537 722.90
|712 774 678.25
Данные: Минфин Украины