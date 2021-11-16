Минфин нарастил продажи ОВГЗ до 8,16 млрд грн за счет отказа от ограничения 6-12 мес. бумаг

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник привлекло 8,16 млрд грн, на 1,52 млрд грн больше, чем неделей ранее, благодаря отказу от ограничения предложения бумаг со сроком погашения 6 и 12 месяцев.

Как сообщается на сайте Минфина, это позволило продать эти ОВГЗ на сумму 2,47 млрд грн и 4,13 млрд грн - суммарно соответственно более 80% выручки во вторник.

Ставки по всем семи предложенным выпускам - от 6 мес. до 6 лет - остались неизменными: 6 мес. - 10,5%, 12 мес. - 11,55%, 14-мес. - 11,57%, 2 года - 12,47%, 3 года - 12,7%, 4 года и 6 мес. - 12,75%, 5 лет и 7 мес. - 13,25%.

Минфин удовлетворил 75 из 80 заявок, отказавшись от 50 млн грн на 6-мес. и 195 млн грн под 13,4% на 5 лет и 7 мес.

Продажи 6-летних ОВГЗ принесли 712,8 млн грн, 3-летних - 660,2 млн грн, 2-летних - 83,7 млн грн, 4,5-летних - 62,5 млн грн и 14-мес. - всего 42,6 млн грн.

Средневзвешенная ставка на аукционах уменьшилась до 11,46% с 12,29% на прошлой неделе, а средневзвешенный срок - до 17,8 месяца с 35,3 месяца.

Ранее длительное время Минфин ограничивал предложение "коротких" бумаг на первичных аукционах, в частности на срок до года - 500 млн грн, до полутора лет - 3 млрд грн. Отказ от этого ограничения участники рынка связывают с приближением конца бюджетного года.