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Депозитные ставки для физлиц 12.11.21
17:22 12.11.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 ноября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.13
|0.41
|0.26
|6 мес.
|8.08
|0.56
|0.32
|9 мес.
|8.21
|0.76
|0.32
|12 мес.
|8.62
|1.03
|0.51
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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