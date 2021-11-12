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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 12.11.21

17:22 12.11.2021 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 ноября 2021 г.


 UAH USD EUR
3 мес. 7.13 0.41 0.26
6 мес. 8.080.56 0.32
9 мес. 8.210.760.32
12 мес. 8.62 1.030.51

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
 

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