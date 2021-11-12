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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 11.11.21
11:20 12.11.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 11 ноября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|09.11
|58503.0 (7.5)
|10.11
|45084.0 (7.5)
|11.11
|43161.0 (7.5)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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