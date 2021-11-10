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Депозитные ставки для физлиц 10.11.21
17:43 10.11.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 ноября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.19
|0.45
|0.24
|6 мес.
|8.14
|0.59
|0.30
|9 мес.
|8.31
|0.81
|0.29
|12 мес.
|8.68
|1.05
|0.48
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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