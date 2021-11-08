Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 08.11.21

16:50 08.11.2021 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 ноября 2021 г.


 UAH USD EUR
3 мес. 7.28 0.42 0.22
6 мес. 8.190.58 0.28
9 мес. 8.440.790.26
12 мес. 8.76 1.020.45

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
 

ПО РУБРИКАМ

18:14 Нацбанк в течение недели 1 - 5 ноября выкупил на межбанке 314,5 млн долларов

16:50 Депозитные ставки для физлиц 08.11.21

15:41 Уже 18 банков автоматически могут блокировать счета граждан по требованию исполнителей

13:20 Курс доллара 8 ноября слабо меняется к евро и иене в ожидании данных по инфляции

12:43 НБУ в октябре применил к 2 банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга

12:29 Биржи АТР 8 ноября закрылись в основном в минусе на негативе с рынка недвижимости Китая

11:58 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 08.11.2021

11:03 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 05.11.21

10:58 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.11.21

10:52 Остаток средств на корсчетах банков 08.11.21

10:48 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.11.2021

09:29 Закон о налоге на криптовалюту отправлен на подпись президенту США

08:42 Золото 8 ноября дорожает третий день подряд

07:39 Биржевой индекс S&P 500 5 ноября побил рекорд на новостях по рабочим местам в США

05.11 Рост курса гривны обусловлен крупными продажами валюты, привлеченной «Укрэнерго» в ходе недавнего размещения евробондов

• дальше…

17:18 Розничные цены на бензин в Украине 8 ноября практические не изменились

16:45 На Prozorro.Продажи открылись аукционы по земельным участкам. Выставлено 2300 га

15:52 Украинские компании уже сейчас могут получить транзитные упрощения - Гостаможслужба

15:49 Укргазвидобування в этом году сократило добычу газа на 4,5%

14:06 Нефть дорожает 8 ноября на ожиданиях сохранения ограниченности предложения

13:59 Мининфраструктуры хочет отменить плату за шлюзование судов

13:24 Средняя цена импорта газа в Украину в октябре увеличилась на 26,3%, до $685,7

12:53 ТРЦ начинают экспансию окраин городов и регионов

12:37 19,5 грн/л: автогаз установил новый рекорд в рознице

12:34 «Дия» переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

• дальше…

17:30 Реальные доходы населения в ОЭСР во II кв. упали, несмотря на сильный рост ВВП

17:07 В Чехии либеральные партии подписали коалиционное соглашение

16:56 США отправили в Украину два патрульных катера Island - новую часть помощи для безопасности

16:01 Беларусь об огромной группе мигрантов на границе Польши: «Самоорганизовались»

15:57 В Польше созывают войска территориальной обороны на помощь пограничникам

10:44 При покушении на иракского премьера использовались три дрона, два удалось сбить - МВД Ирака

09:29 Закон о налоге на криптовалюту отправлен на подпись президенту США

09:19 Президент Никарагуа Даниэль Ортега готовится выиграть свои пятые выборы

09:05 Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось

09:01 План Байдена принят: США вложат в инфраструктуру 1,2 триллиона долларов

08:55 Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России

08:50 CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины

08:03 Жадность Дизеля. В чем суть разборок ФСБ с командирским составом ихтамнетов в ОРДЛО

05.11 Парламент Португалии одобрил закон об эвтаназии

05.11 Президент Португалии распустил парламент и назначил досрочные выборы

• дальше…

05.11 Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - Ляшко

05.11 В ЕС согласовали исключение Украины из «зеленого списка» на следующей неделе - СМИ

04.11 Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через «Дию»

04.11 Проверку COVID-19-сертификатов уполномочены проводить Нацполиция, Нацгвардия, местные органы власти - юристы

03.11 В Киеве уже можно «арендовать» публичные паркоместа

02.11 Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

01.11 Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

01.11 На Киевщине могут построить шесть мусороперерабатывающих заводов

01.11 Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий

29.10 Власти Киева разработали типовые схемы организации велосипедной инфраструктуры

29.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

28.10 С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко

28.10 Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице

27.10 Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

27.10 Приватизация «Большевика». Василий Хмельницкий рассказал, что построят на месте завода

• дальше…

18:22 Двойное дно Разумкова. Сумеет ли "Разумная политика" расколоть «Слугу народа»

16:56 США отправили в Украину два патрульных катера Island - новую часть помощи для безопасности

11:29 Владимир Фесенко: Шурма поможет Зеленскому воевать с Ахметовым

10:38 Разумков обнародовал список нардепов, которые войдут в МФО «Разумная политика»

09:57 Пристанище для непослушных «слуг»: Взлетит ли «Умная политика» Разумкова

08:55 Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России

08:50 CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины

08:38 Коломойский vs Ахметов: Чем завершится информатака на Зеленского

08:16 Позитив недели. Египет хочет купить нашу систему залпового огня «Ольха-М»

08:03 Жадность Дизеля. В чем суть разборок ФСБ с командирским составом ихтамнетов в ОРДЛО

05.11 Остался только Коломойский: Как интервью Авакова показало, что олигархи объединились против Зеленского

05.11 За генерал-лейтенанта Павловского внесли залог, его отпустили из-под стражи – адвокат

05.11 Задача для Авакова. Как объединить в одном альянсе Тимошенко, Разумкова и Гройсмана

05.11 Разумков создал в Раде межфракционное объединение «Разумная политика»

05.11 Зеленский подписал антиолигархический закон

• дальше…

17:24 BMW 7-Series нового поколения получит автопилот третьего уровня

13:50 Компания Audi представила обновленный A8

09:11 Porsche научится предсказывать поломки автомобилей

05.11 Представлен самый маленький и доступный кроссовер Toyota

05.11 Шведский производитель беспилотных грузовиков Einride вышел на рынок США

05.11 В Porsche назвали три условия возвращения в Формулу-1

05.11 Полностью электрический Range Rover появится в 2024 году

04.11 У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок

04.11 В рейтинге самых производительных недорогих смартфонов Android по версии AnTuTu воцарился настоящий «хаос»

04.11 Представлен первый внешний аккумулятор для автомобилей и гибридов

04.11 По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей

03.11 Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане

03.11 Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store

03.11 Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов

03.11 Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее

• дальше…

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно