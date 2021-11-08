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Депозитные ставки для физлиц 08.11.21
16:50 08.11.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 ноября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.28
|0.42
|0.22
|6 мес.
|8.19
|0.58
|0.28
|9 мес.
|8.44
|0.79
|0.26
|12 мес.
|8.76
|1.02
|0.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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