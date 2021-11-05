Финансовые новости
- |
- 05.11.21
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 05.11.21
16:52 05.11.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 ноября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.28
|0.42
|0.22
|6 мес.
|8.19
|0.58
|0.28
|9 мес.
|8.44
|0.79
|0.26
|12 мес.
|8.76
|1.02
|0.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилов против НБУ. Что так и что не так в критике регулятора секретарем СНБО
|Зачем Зеленский и «слуги» обновили правительство
|От Ахметова – до Ермака: Удастся ли экс-руководителю «Запорожстали» Ростиславу Шурме стать премьером
|Деньги, танки, Ford Mustang. 15 топ-схем в Укроборонпроме. Главное из важного отчета
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 05.11.21
|Доллар укрепляется 5 ноября перед статистикой рынка труда в США
|Данилов против НБУ. Что так и что не так в критике регулятора секретарем СНБО
|Фондовые биржи АТР 5 ноября закрылись в основном снижением
|Международные резервы Украины в октябре возросли на 3,3% и достигли $29,6 млрд - НБУ
|Справочный курс гривны 5 ноября повышен на 9,57 коп до 26,1033 грн/$1
Это интересно
|Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане
|Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store
|Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов
|Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее
|Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября
|Bugatti объявила о полном слиянии с производителем электрогиперкаров Rimac
|Соцсеть Facebook отключила систему распознавания лиц и удалит соответствующие данные пользователей