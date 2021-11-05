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ЕС готов поддержать Фонд гарантирования кредитов фермерам – Маасикас
08:06 05.11.2021 |
Европейский Союз готов поддержать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.
Как сообщает Укринформ, об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в Твиттере.
"Принятый Верховной Радой закон о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве - огромный шаг для земельной реформы. Украинские малые фермеры смогут получить финансирование и доступные кредиты для покупки сельхозземли и инвестирования в свой бизнес. ЕС готов поддержать Фонд", - сказал Маасикас.
Как сообщал Укринформ, 4 ноября Рада поддержала закон о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205-2). Фонд будет оказывать поддержку субъектам предпринимательства, в собственности и/или пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения в объемах, не превышающих 500 га.
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