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Верховная Рада поддержала создание Фонда частичного обеспечения кредитов в сельском хозяйстве
08:03 05.11.2021 |
За принятие во втором чтении законопроекта №3205-2, регламентирующего деятельность новой структуры, проголосовали 262 народных депутата.
Цель деятельности Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве - поддержка малых и средних сельскохозяйственных предприятий, имеющих в собственности или арендующих до 500 га земли сельхозназначения. Для этого государство будет гарантировать исполнение обязательств аграриев по кредитным договорам.
По замыслу авторов законопроекта создание Фонда улучшит доступ субъектов хозяйствования, занимающихся первичным производством сельхозпродукции, к кредитным ресурсам, будет способствовать расширению производства, улучшению финансового состояния таких предприятий и повышению их конкурентоспособности.
Предусмотрено, что Фонд частичного гарантирования получит статус небанковского финучреждения и получит соответствующую лицензию, поскольку, по закону, предоставление кредитных гарантий относится к категории финансовых услуг. Определено, что уставный капитал Фонда будет формироваться за счет средств государственного бюджета и вкладов участников.
Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве будет предоставлять гарантии в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга по ссуде. Такие гарантии будут действовать в течение всего срока действия кредитного договора, но не больше 10 лет. Механизмы кредитования будут подобны тем, что предусмотрены программой "Доступные кредиты 5-7-9%".
Фонд гарантирования будет предлагать портфельные гарантии, которые банки будут использовать как часть основного залога. Это должно удешевить стоимость кредитования аграриев с нынешних 20-22% до 15-17% годовых (как в других секторах экономики).
Как сообщалось, с начала года украинские аграрии получили более 26 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Это фактически половина всей суммы льготных займов, полученных отечественным бизнесом. Действие программы продлено на следующий год: принятым в первом чтении законопроектом о госбюджете-2022 на компенсацию процентных ставок предусмотрено 3 млрд грн.
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