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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 03.11.21
16:40 04.11.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 3 ноября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|01.11
|55213.0 (7.5)
|-
|02.11
|59764.0 (7.5)
|-
|03.11
|51538.0 (7.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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