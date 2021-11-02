Финансовые новости
- |
- 02.11.21
- |
- 20:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 02.11.21
18:04 02.11.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 ноября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.28
|0.42
|0.22
|6 мес.
|8.19
|0.58
|0.28
|9 мес.
|8.44
|0.79
|0.26
|12 мес.
|8.76
|1.02
|0.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения в виде личных обязательств по первому эпизоду подозрения
|Глава Минэкономики Любченко подал в отставку
|Зародыш сепаратизма на Одесчине. Короткие итоги выборов 31 октября
|Андрей Рыженко: Корабли НАТО в Черном море – ответ на российские маневры у наших границ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банки направили подавляющую часть долгосрочного рефинансирования НБУ на покупку ОВГЗ - глава совета Нацбанка
|Минфин сохранил продажи ОВГЗ на аукционах при небольшом повышении ставок
|Депозитные ставки для физлиц 02.11.21
|Премии по «Зеленой карте» в Украине за 8 мес. возросли на 36,4%, количество договоров на 24,4% - МТСБУ
|Страховщики-члены МТСБУ за 9 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 15,3%, выплаты на 29,6%
|Курс евро перешел к снижению на статистике по еврозоне
Это интересно
|Jaguar Land Rover заплатит Tesla, чтобы избежать крупного штрафа
|Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет
|У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия
|Британские учёные придумали оптическую запись с плотность в 10 тыс. раз выше, чем на дисках Blu-ray
|TCL представила первый в мире дисплей 8К с частотой обновления 265 Гц
|В США испытывают вакцину от самой опасной разновидности рака груди
|Toyota официально представила электрический аналог RAV4