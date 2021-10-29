Сериал «Игра в кальмара» запустил свою криптовалюту Squid. И у нее особое назначение

У южнокорейского сериала "Игра в кальмара" от Netflix появилась собственная криптовалюта, она показала сенсационный взлет сразу же после выпуска, пишет СNBC.

По данным Сoinmarketcap, курс криптоактива по состоянию на 13:20 по Киеву составляет $4,74, всего за сутки стоимость выросла на 264,67%.

Продажа монеты стартовала 20 октября, а скупать ее начали уже спустя секунду после выпуска, сообщает CNBC.

Рыночная капитализация криптовалюты Squid Game уже превышает $372 млн.

Валюту сериал выпустил в качестве эксклюзивной монеты для игры по мотивам шоу. Отмечается, что в ноябре начнется онлайн-соревнование, состоящее из шести раундов, как в оригинале. Однако компания подчеркнула, что она обещает обеспечить безопасную игру. Отмечается, что пользователи не могут продать токен на криптобирже Pancakeswap.