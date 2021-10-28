Финансовые новости
- |
- 28.10.21
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 28.10.21
16:46 28.10.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 октября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.14
|0.45
|0.24
|6 мес.
|8.02
|0.63
|0.30
|9 мес.
|8.31
|0.85
|0.23
|12 мес.
|8.52
|1.06
|0.45
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин предлагает ввести е-аудит налогоплательщиков
|Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице
|Комаровский и Гордон в помощь. Как Ахметов дразнит президента Разумковым
|Турчинов призвал украинцев приобщился к сбору средств на залог для генерала Павловского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакеры украли более $1 млрд в криптовалюте только за третий квартал этого года
|Депозитные ставки для физлиц 28.10.21
|Евро дешевеет к доллару 28 октября в преддверии выхода результатов заседания Европейского центробанка
|Фондовые индексы АТР снизились 28 октября на ряде факторов
|Дело Приватбанка: Суд разрешил начать заочное расследование по Дубилету
|Справочный курс гривны 28 октября повышен на 4,84 коп до 26,3164 грн/$1
Это интересно
|Создателем фейковой копии «Дии» оказался 21-летний молодой человек
|Forbes: Илон Маск стал самым богатым человеком в истории
|Эксперт: Не думаю, что «Женевская киберконвенция» скоро появится
|Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator с ограниченными возможностями
|Samsung открыла доступ к операционной системе Tizen OS сторонним производителям телевизоров
|Учёные придумали, как уменьшить размеры оптических квантовых процессоров
|Миллиардер Безос строит орбитальную станцию