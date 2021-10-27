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Депозитные ставки для физлиц 27.10.21
16:29 27.10.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 октября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.18
|0.45
|0.24
|6 мес.
|8.13
|0.64
|0.33
|9 мес.
|8.40
|0.83
|0.23
|12 мес.
|8.67
|1.08
|0.50
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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