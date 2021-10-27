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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.10.21
10:45 27.10.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 26 октября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|22.10
|58737.0 (7.5)
|61387.0 (8.5;14)
|23.10
|61866.0 (7.5)
|-
|25.10
|59021.0 (7.5)
|-
|26.10
|61775.0 (7.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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