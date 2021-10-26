Минфин разместил облигации на 17,2 миллиарда гривень

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|218
|219
|220
|221
|222
|223
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000215495
|Доразмещение UA4000219778
|Доразмещение UA40002215684
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000207518
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|500000
|3000000
|3000000
|-
|-
|500000
|Дата проведения
|26.10.2021
|26.10.2021
|26.10.2021
|26.10.2021
|26.10.2021
|26.10.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.10.2021
|27.10.2021
|27.10.2021
|27.10.2021
|27.10.2021
|27.10.2021
|Срок оплаты процентов
|25.02.2022
|19.01.2022
|03.11.2021
|05.01.2022
|01.12.2021
|Срок оплаты процентов
|26.08.2022
|20.07.2022
|04.05.2022
|06.07.2022
|01.06.2022
|Срок оплаты процентов
|18.01.2023
|02.11.2022
|04.01.2023
|30.11.2022
|Срок оплаты процентов
|03.05.2023
|05.07.2023
|31.05.2023
|Срок оплаты процентов
|01.11.2023
|03.01.2024
|29.11.2023
|Срок оплаты процентов
|03.07.2024
|29.05.2024
|Срок оплаты процентов
|27.11.2024
|Срок оплаты процентов
|28.05.2025
|Срок оплаты процентов
|26.11.2025
|Срок оплаты процентов
|27.05.2026
|Срок оплаты процентов
|25.11.2026
|Срок оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|55.75
|57.85
|54.75
|61.50
|48.95
|Номинальный уровень доходности. %
|11.40
|11.15
|11.57
|10.95
|12.30
|9.79
|Срок обращения (дней)
|98
|303
|448
|735
|980
|2037
|Срок погашения
|02.02.2022
|26.08.2022
|18.01.2023
|01.11.2023
|03.07.2024
|26.05.2027
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|8914000
|2437362000
|168235000
|1872737000
|649650000
|1853475000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|8914000
|2360513000
|168235000
|1872737000
|600650000
|1847875000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11166310000
|12258864000
|174505000
|9563111000
|4221443000
|11961495000
|Количество поданных заявок. шт.
|3
|31
|9
|22
|9
|17
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|3
|31
|9
|22
|8
|16
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|11.50
|11.57
|12.47
|13.00
|13.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|11.48
|11.57
|12.40
|12.49
|13.01
|Установленная доходность. %
|9.50
|11.50
|11.57
|12.47
|12.57
|13.10
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|11.50
|11.57
|12.46
|12.56
|13.10
|Поступление в бюджет
|8692308.82
|2397448618.19
|173408226.25
|1921984519.30
|619687759.06
|1683294583.40
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|224
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000221907 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|26.10.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.10.2021
|Срок оплаты процентов
|21.04.2022
|Срок оплаты процентов
|20.10.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|Номинальный уровень доходности. %
|3.70
|Срок обращения (дней)
|358
|Дата погашения
|20.10.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|408994000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|408994000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|408994000
|Количество поданных заявок. шт
|55
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|55
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Установленная доходность. %
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|Поступление в бюджет
|394707839.58
Данные: Минфин Украины