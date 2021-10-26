Минфин разместил облигации на 17,2 миллиарда гривень

Министерство финансов 26 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 17,2 млрд грн в эквиваленте.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Фейсбуке.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.<...> По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 17,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок обращения предложенных гособлигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций, номинированных в долларах США, составляет 1 год. Среди гривневых инструментов наибольший спрос был на 1-летние, 2-летние и 6-летние бумаги.

В общей сложности от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в госбюджет было привлечено 6,8 млрд гривень.

При этом средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составляла 9,5%, 1-летних ОВГЗ - 11,50%, 1,5-летних - 11,57%, 2-летних - 12,46%, 3-летних - 12,56%, а 6-летних - 13,10%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 395 млн долл.; средневзвешенная ставка доходности составила 3,70%.