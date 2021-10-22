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Депозитные ставки для физлиц 22.10.21
18:09 22.10.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 октября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.27
|0.42
|0.22
|6 мес.
|8.19
|0.59
|0.31
|9 мес.
|8.52
|0.71
|0.21
|12 мес.
|8.75
|1.00
|0.46
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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