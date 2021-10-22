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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.10.21
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 22 октября 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 02.10.20
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11.20
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12.20
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 22.09.21
|985571.90
|312605.95
|503792.89
|53127.36
|0.00
|21315.84
|94729.87
|на 23.09.21
|988057.98
|312605.95
|505881.79
|53146.76
|0.00
|21408.22
|95015.27
|на 24.09.21
|989679.07
|312605.95
|506310.19
|53130.20
|0.00
|22004.40
|95628.34
|на 27.09.21
|990175.96
|312605.95
|506237.24
|53338.91
|0.00
|22126.47
|95867.39
|на 28.09.21
|990199.64
|312605.95
|50633.67
|53358.80
|0.00
|22132.59
|95764.63
|на 29.09.21
|998800.23
|312605.95
|506101.73
|53319.67
|0.00
|22122.93
|95649.95
|на 30.09.21
|985073.98
|312605.95
|500793.30
|51385.82
|0.00
|21915.14
|98373.77
|на 01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|на 04.10.21
|985127.30
|312605.95
|500201.18
|52071.03
|0.00
|22009.90
|98239.25
|на 05.10.21
|985025.59
|312605.95
|500429.66
|52036.02
|0.00
|22015.31
|97938.64
|на 06.10.21
|984320.91
|312605.95
|499764.26
|51984.48
|0.00
|22030.02
|97936.19
|на 07.10.21
|986314.71
|312605.95
|501911.61
|52058.72
|0.00
|22131.92
|97606.52
|на 08.10.21
|986261.99
|312605.95
|501619.61
|52527.04
|0.00
|22153.17
|97356.21
|на 11.10.21
|986359.05
|312605.95
|502014.78
|52517.20
|0.00
|22184.08
|97037.04
|на 12.10.21
|986405.09
|312605.95
|502032.89
|52631.74
|0.00
|22197.33
|96937.18
|на 13.10.21
|986318.24
|312605.95
|502392.60
|52627.20
|0.00
|22224.33
|96468.16
|на 18.10.21
|986807.41
|312605.95
|502641.75
|52641.75
|0.00
|22322.15
|96497.42
|на 19.10.21
|986857.47
|312605.95
|502435.93
|52771.12
|0.00
|22292.39
|96752.08
|на 20.10.21
|986656.49
|312605.95
|502210.16
|52776.76
|0.00
|22289.04
|96774.59
|на 21.10.21
|987500.44
|312605.95
|501939.41
|53780.35
|0.00
|22351.38
|96823.35
|на 22.10.21
|971128.90
|312605.95
|491617.26
|49994.63
|0.00
|21136.94
|95774.12
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 22 октября - 26.2016 грн.
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