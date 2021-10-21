Банкиры допускают небольшую сезонную девальвацию в ноябре в пределах 27 грн/$1

Курс гривни незначительно ослабится в ноябре в пределах 27 грн/$1, к такому мнению склоняются опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Мы ожидаем, что сезонная девальвация проявится не так сильно, как ожидалось ранее, и курс доллара США в ноябре в среднем составит около 26,5 грн/$1", – сообщил агентству главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

По его словам, такая динамика обусловлена тем, что гривня продолжает получать мощную поддержку со стороны экспортеров, а импорт товаров и услуг и в дальнейшем будет ограничиваться условиями адаптивного карантина и ухудшением правил пересечения границы. Кроме того, эксперт напомнил, что в середине ноября предложение валюты увеличится вследствие уплаты квартальных налогов.

Его прогноз поддержал аналитик стратегического развития департамента стратегического управления банка "Пивденный" Константин Хведчук, который ожидает колебания гривни в диапазоне 26,0-26,5 грн/$1 в октябре-ноябре.

"С одной стороны, волатильность курса усилится на фоне сезонного роста импорта. Однако спрос на нацвалюту для оплаты квартальных налогов и продажи валютной выручки предприятиями АПК будет поддерживать крепкую гривню", – пояснил он.

В свою очередь директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив ожидает кус на уровне не менее 26,5 грн/$.

"Учитывая совокупность факторов, в частности завершение посевной кампании аграриями (уменьшение продажи валюты), существенный рост цен на энергоносители для прохождения зимнего периода, формирование товарных остатков для предновогодних продаж и тому подобное, в ноябре есть вероятность разворота курса гривни в сторону девальвации", – пояснил эксперт.

Вместе с тем глава правления Юнекс Банка Иван Свитек ожидает курс в пределах коридора 26,1-26,7 грн/$ в ноябре-декабре текущего года.

"Я не вижу реальных угроз для гривни до конца года. Особенно в свете только что завершившейся миссии МВФ, по итогам которой Украине вскоре может быть предоставлен второй транш финансирования в размере SDR500 млн. (...) Общая макроэкономическая ситуация сейчас выглядит очень благоприятной для гривни", – отметил он.

По словам банкира, с одной стороны, ревальвация не только не противоречит политике инфляционного таргетирования, но и в текущей ситуации оказывает ей поддержку, а с другой – укрепление нацвалюты оказывает слишком сильное негативное влияние на экспортеров.

"В результате краткосрочные выгоды в виде борьбы с инфляцией обернутся потерями для экономики в среднесрочной перспективе. Я думаю, что укрепление гривни следует сдерживать более агрессивно, в том числе и с точки зрения фискальных целей, а также доходов государственного бюджета", – указал Свитек.

Директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев ответил, что ожидания относительно курса гривни в ноябре остаются неопределенными за счет влияния значительного количества как внешних, так и внутренних факторов.

По его словам, с одной стороны, вероятно, что положительный вклад в предложение валюты на рынке от экспортеров и государственных компаний продолжит доминировать, к тому же ожидается поступление транша МВФ на $700 млн, а с другой – на курс будет влиять сезонный фактор активизации расходов из госбюджета в конце года и рост импорта.

Он добавил, что поведение иностранных инвесторов также остается труднопрогнозируемым. В текущих условиях выход нерезидентов из ОВГЗ не имеет значительного влияния на валютный рынок, однако приближения сворачивания стимулирующей политики мировыми центральными банками может усилить отток иностранного капитала из Украины, пояснил Болдырев.