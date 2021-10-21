Фунт стерлингов дешевеет на данных о замедлении инфляции в Британии

Курс фунта стерлингов в среду днем снижается к доллару после выхода данных об инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 EEST курс фунта к доллару снижается до 1,3760 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3795 доллара.

Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,1623 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1632 доллара, курс доллара к иене - увеличивается до 114,48 иены за доллар со 114,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,14%, до 93,87 пункта.

Годовая инфляция в Великобритании замедлилась по итогам сентября до 3,1% с 3,2% месяцем ранее. А только за сентябрь потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,7% в августе. По мнению экспертов, повышенная инфляция могла бы побудить британский центробанк (Банк Англии) заметно ужесточить свою политику, что позитивно для фунта. Но теперь этот фактор может потерять своё значение.

"Более широкая картина показывает, что инфляция причиняет Банку Англии головную боль, особенно в сочетании с отсутствием признаков ослабления скачка цен на энергоносители", - сказал газете Wall Street Journal руководитель отдела исследований с фиксированной процентной ставкой Quilter Cheviot Ричард Картер (Richard Carter).

Но в свете новых данных, предполагает эксперт, в ближайшее время если и произойдет повышение учётной ставки, в целом центробанк будет избегать слишком агрессивного ужесточения монетарной политики.