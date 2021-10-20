Доллар слабеет к евро 20 октября на склонности финансовых инвесторов к риску

Курс доллара к евро в среду утром торгуется в минусе, при этом ещё более "надёжная" иена, в свою очередь, ослабевает к американской валюте на повысившейся склонности инвесторов на финансовых рынках к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 EEST курс евро к доллару растёт до 1,165 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1632 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 114,56 иены за доллар со 114,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,04%, до 93,69 пункта.

"Стремление к риску и пересмотр ожиданий в отношении денежно-кредитной политики центральных банков во всем мире могут привести к снижению курса доллара в ближайшие дни, хотя любые потери в конечном итоге могут оказаться небольшими", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Westpac.

Так, положительным фактором для доллара остаётся рост доходности десятилетних US Treasuries - до 1,653% с 1,634%.