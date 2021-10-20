Минфин накануне заседания НБУ по учетной ставке продал ОВГЗ на 1,17 млрд грн по прежним ставкам

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник ограничилось двумя аукционами вместо ранее анонсированных шести и привлекло 1,17 млрд грн по прежним ставкам.

Как сообщил Минфин на сайте, 1,06 млрд было привлечено от продажи 10-месячных облигаций под 11,5%, 105,2 млн грн – от продажи двухлетних бумаг под 12,4%.

Ведомство удовлетворило 22 из 25 заявок на гривневых аукционах, отказавшись от 250 млн грн на два года под 12,55%.

Помимо того Минфин реализовал 2-летние долларовые ОВГЗ под прежнюю ставку 3,9%, однако объем продаж сократился в 2,3 раза по сравнению с аукционом месячной давности – до $37,2 млн.

Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах снизилась до 11,58% с 11,99% на прошлой неделе, а средневзвешенный срок снизился до 11,6 месяцев с 27 месяцев.