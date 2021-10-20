Минфин накануне заседания НБУ по учетной ставке продал ОВГЗ на 1,17 млрд грн по прежним ставкам

Министерство финансов на аукционах по
размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник ограничилось
двумя аукционами вместо ранее анонсированных шести и привлекло 1,17
млрд грн по прежним ставкам.
Как сообщил Минфин на сайте, 1,06 млрд было привлечено от продажи
10-месячных облигаций под 11,5%, 105,2 млн грн – от продажи двухлетних
бумаг под 12,4%.
Ведомство удовлетворило 22 из 25 заявок на гривневых аукционах, отказавшись от 250 млн грн на два года под 12,55%.
Помимо того Минфин реализовал 2-летние долларовые ОВГЗ под прежнюю
ставку 3,9%, однако объем продаж сократился в 2,3 раза по сравнению с
аукционом месячной давности – до $37,2 млн.
Средневзвешенная ставка на гривневых аукционах снизилась до 11,58% с
11,99% на прошлой неделе, а средневзвешенный срок снизился до 11,6
месяцев с 27 месяцев.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|215
|216
| Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000219778
|Доразмещение UA4000213227
| Номинальная стоимость
| 1000
| 1000
| Количество выставленных облигаций. шт.
| 3000000
| -
| Дата проведения
| 19.10.2021
| 19.10.2021
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 20.10.2021
| 20.10.2021
| Срок оплаты процентов
| 25.02.2022
| 03.11.2021
| Срок оплаты процентов
| 26.08.2022
| 04.05.2022
| Срок оплаты процентов
|
| 02.11.2022
| Срок оплаты процентов
|
| 03.05.2023
| Срок оплаты процентов
|
| 01.11.2023
| Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
| 55.75
| 54.75
| Номинальный уровень доходности. %
| 11.15
| 10.95
|Срок обращения (дней)
| 310
| 742
| Срок погашения
| 26.08.2022
| 01.11.2023
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 1049657000
| 352683000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 1049657000
| 102683000
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 9898351000
| 7690374000
| Количество поданных заявок. шт.
| 12
| 13
| Количество удовлетворенных заявок. шт.
| 12
| 10
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 11.50
| 12.55
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 11.50
| 12.40
| Установленная доходность. %
| 11.50
| 12.40
| Средневзвешенная доходность. %
| 11.50
| 12.40
|Поступление в бюджет
| 1063774886.65
| 105249048.17
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|217
| Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000220412 (Ном. в ин.вал. $ США)
| Номинальная стоимость
| 1000
| Количество выставленных облигаций, шт,
| -
| Дата размещения
| 19.10.2021
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 20.10.2021
| Дата оплаты процентов
| 07.04.2022
| Дата оплаты процентов
| 06.10.2022
| Дата оплаты процентов
| 06.04.2023
| Дата оплаты процентов
| 05.10.2023
| Размер купонного платежа на одну облигацию
| 19.50
| Номинальный уровень доходности. %
| 3.90
|Срок обращения (дней)
| 715
| Дата погашения
| 05.10.2023
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 37134000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 37134000
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 250517000
| Количество поданных заявок. шт
| 30
| Количество удовлетворенных заявок. шт
| 30
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 3.90
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 3.90
| Установленная доходность. %
| 3.90
| Средневзвешенная доходность. %
| 3.90
|Поступление в бюджет
| 37189329.66
Данные: Минфин Украины