Только каждый седьмой банк корректно подает ставку потребкредита – исследование

Только 15% банков корректно рассчитывают реальную годовую процентную ставку (РГПС) потребительского кредита, говорится в исследовании "Потребительское кредитование: высокие ставки, низкий уровень соблюдения законодательства", проведенном в апреле-июле нынешнего года в рамках проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Согласно ему, реальная РГПС была выше указанной в договоре в 57% случаев, в 28% случаев расчет подтвердил погрешность в расчетах в размере 1% годовых.

Авторы исследования отмечают, что точность информации о РГПС от консультантов банков на преддоговорном этапе была низкой: в 38% визитов они не называли размер ставки, а в 34% РГПС отличалась от указанной в паспорте кредита/договоре. В целом во время 76% визитов информация по важным вопросам, которая предоставлялась консультантом устно, отличалась от информации в паспорте потребкредита или договоре.

В документе указывается, что 31% кредитных договоров не содержали всей информации, которая должна быть включена в них в соответствии со ст.12 закона о потребительском кредитовании. 77% договоров предусматривали право кредитодателя требовать досрочного погашения долга, если заемщик не согласен с увеличением платежа по кредитному договору – это прямое нарушение ст.6 закона о финансовых услугах.

Ограничение права заемщика на досрочный возврат кредита присутствовало в 10% договоров, а право кредитодателя самостоятельно определять очередность погашения требований или иную очередность, чем та, которая установлена законом, предусматривали 18% договоров.

Авторы исследования также указывают на то, что раскрытие информации по страхованию остается на низком уровне, а требование законодательства о предоставлении потребителю выбора минимум среди трех страховых компаний выполнялось в единичных случаях (6% визитов по заключению договора страхования). В 46% в паспорте кредита было указано, что страхование является необязательным или добровольным, но фактически заемщик должен был заключить этот договор.

"Исследование показало, что за последние четыре года мало что изменилось (…) Так, присутствуют многочисленные проблемы на всех этапах преддоговорной работы с заемщиком – от предоставления консультаций до предоставления письменного преддоговорной информации. Компетентность персонала остается на недостаточном уровне: сотрудники банков недостаточно обучены юридическим требованиям потребительского кредитования и вводят потребителей в заблуждение", - констатируется в документе.

Проект с 2017 года исследовал потребительское кредитование в Украине, в частности соблюдение финучреждениями положений закона о потребительском кредитовании.

Четвертое исследование по вопросам потребительского кредитования проводилось с использованием метода "тайного покупателя" и кабинетного исследования. "Тайные покупатели" совершили 124 визита в 22 банка, в результате которого заключили 53 договора кредита на личные цели на сумму от 5 тыс. грн до 15,4 тыс. грн и открыли 71 кредитную карту, говорится в документе.