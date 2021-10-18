Доллар укрепляется 18 октября на росте уверенности вокруг ставки ФРС США

Курс доллара и к евро, и к иене в понедельник днем растёт в свете более реальных перспектив повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 12.46 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1583 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1598 доллара, курс доллара к иене растёт до 114,38 иены за доллар со 114,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,18%, до 94,11 пункта.

"Инвесторы стали более уверены в повышении учётной ставки Федеральной резервной системой после того, как в пятницу данные розничных продаж в США оказались лучше ожиданий, и это должно продолжать оказывать поддержку доллару", - заявили газете Wall Street Journal аналитики ING.

По состоянию на 12.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1583 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1598 доллара, курс доллара к иене растёт до 114,38 иены за доллар со 114,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,18%, до 94,11 пункта.

"Инвесторы стали более уверены в повышении учётной ставки Федеральной резервной системой после того, как в пятницу данные розничных продаж в США оказались лучше ожиданий, и это должно продолжать оказывать поддержку доллару", - заявили газете Wall Street Journal аналитики ING.