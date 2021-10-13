Включение гривневых гособлигаций Украины в индекс JP Morgan GBI EM начнется 31 марта-2022

Гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины претендуют на включение в индекс GBI-EM GD начиная с 31 марта 2022 с приблизительной долей 0,12%, сообщил украинский Минфин со ссылкой на JP Morgan Global Index Research.

"Исходное включение во все три серии GBI-EM будет иметь одна серия облигаций, соответствующая требованиям индекса, - это ОВГЗ с купоном 15,84% и погашением в феврале 2025 (UA4000204150)", – говорится в сообщении Минфина в среду.

Согласно ему, на это решение повлиял значительный рост иностранных инвестиций в ОВГЗ Украины с момента запуска линка с Clearstream в 2019 году, позволивший нерезидентам занять на этом рынке более 10%.

JP Morgan Global Index Research, ссылаясь на инвесторов, также отметил улучшение ликвидности рынка за последние два года, хотя и указал на длительный процесс открытия счета в Украине, который может занять несколько месяцев.

"Включение в индекс начнется с 31 марта 2022 года, чтобы в случае необходимости предоставить инвесторам достаточно времени для установления доступа к рынку и счетам в Украине", – говорится в сообщении.

По словам правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцы, которые приводятся в релизе, включение гривневых гособлигаций в индекс JP Morgan GBI EM поможет достичь целей Среднесрочной стратегии управления госдолгом Украины. "Мы хотели бы иметь больше инструментов в гривнях, подходящих индексу, поэтому будем выпускать все облигации в гривнях со сроком погашения более четырех лет в размере, достаточном для включения в индекс JP Morgan GBI-EM", - отметил Буца.

Согласно данным Минфина на 1 октября, объем указанной серии ОВГЗ с момента первичного размещения в июне 2019 года достиг номинальной суммы 41,08 млрд грн (эквивалент $1,559 млрд по текущему курсу). Он соответствует критериям минимальной непогашенной суммы (от $1 млрд) и срока погашения (от 2,5 лет).

Украина также рассматривается для включения в "узкие" индексы GBI-EM, в которые входят бумаги без нормативных или налоговых препятствий. Как уточнялось, доля Украины в JESG GBI-EM может составить также 0,12%, GBI-EM Div – 0,22% и GBI-AGG Div. – 0,02%.

Ранее Буца в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что вхождение в индексы GBI-EM позволит рассчитывать на дополнительный спрос от индексных фондов, по оптимистичным оценкам, в размере до нескольких сот миллионов долларов.

По его словам, после включения первого выпуска размеры следующих выпусков в индексе могут быть уже несколько меньшими, но больше $1 млрд, и Минфин намерен расширять присутствие в индексах.