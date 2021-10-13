Минфин в отсутствие погашений уменьшил продажи ОВГЗ в 5 раз

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник привлекло 513,8 млн грн – в пять раз меньше по сравнению с прошлой неделей, сохранив неизменные ставки доходности.

Как сообщается на сайте Минфина, впервые был предложен выпуск 16-месячных облигаций с погашением 18 января 2023 года, ставка по ним была установлена 11,57%, но объем продаж составил всего 6,4 млн грн.

Всего министерство удовлетворило 43 заявки из 44, отказавшись от 0,6 млн грн на три года под 12,5%.

Больше всего – 293,8 млн грн – было привлечено от продажи 11-месячных облигаций, еще 169,2 млн грн принесли 5-летние бумаги, 26,4 млн грн – 2-летние и 18 млн грн – 3-летние облигации.

В целом средневзвешенная ставка на гривневых аукционах повысилась до 11,99% с 11,88% на прошлой неделе, а средневзвешенный срок увеличился с 21 до 27 месяцев.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 210 211 212 213 214 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000219778 Первичное размещение UA4000221568 Доразмещение UA4000213227 Доразмещение UA4000219208 Доразмещение UA4000218531 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, 3000000 3000000 - - - Дата размещения 12.10.2021 12.10.2021 12.10.2021 12.10.2021 12.10.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 13.10.2021 13.10.2021 13.10.2021 13.10.2021 13.10.2021 Дата оплаты процентов 25.02.2022 19.01.2022 03.11.2021 05.01.2022 17.11.2021 Дата оплаты процентов 26.08.2022 20.07.2022 04.05.2022 06.07.2022 18.05.2022 Дата оплаты процентов 18.01.2023 02.11.2022 04.01.2023 16.11.2022 Дата оплаты процентов 03.05.2023 05.07.2023 17.05.2023 Дата оплаты процентов 01.11.2023 03.01.2024 15.11.2023 Дата оплаты процентов 03.07.2024 15.05.2024 Дата оплаты процентов 13.11.2024 Дата оплаты процентов 14.05.2025 Дата оплаты процентов 12.11.2025 Дата оплаты процентов 13.05.2026 Размер купонного платежа на одну облигацию 55.75 57.85 54.75 61.50 62.60 Номинальный уровень доходности. % 11.15 11.57 10.95 12.30 12.52 Срок обращения (дней) 317 462 749 994 1673 Дата погашения 26.08.2022 18.01.2023 01.11.2023 03.07.2024 13.05.2026 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 290507000 6270000 25801000 18086000 162336000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 290507000 6270000 25801000 17503000 162336000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 8848694000 6270000 7587691000 3620793000 5483283000 Количество поданных заявок. шт 22 4 8 5 5 Количество удовлетворенных заявок. шт 22 4 8 4 5 Максимальный уровень доходности облигаций. % 11.50 11.57 12.40 12.50 12.75 Минимальный уровень доходности облигаций. % 11.50 11.57 12.40 12.49 12.75 Установленная доходность. % 11.50 11.57 12.40 12.49 12.75 Средневзвешенная доходность. % 11.50 11.57 12.40 12.49 12.75 Поступление в бюджет 293783918.96 6434901.00 26384618.62 17999560.11 169225539.84

Данные: Минфин Украины