Минфин в отсутствие погашений уменьшил продажи ОВГЗ в 5 раз

Как сообщается на сайте Минфина, впервые был предложен выпуск 16-месячных облигаций с погашением 18 января 2023 года, ставка по ним была установлена 11,57%, но объем продаж составил всего 6,4 млн грн.
Всего министерство удовлетворило 43 заявки из 44, отказавшись от 0,6 млн грн на три года под 12,5%.
Больше всего – 293,8 млн грн – было привлечено от продажи 11-месячных облигаций, еще 169,2 млн грн принесли 5-летние бумаги, 26,4 млн грн – 2-летние и 18 млн грн – 3-летние облигации.
В целом средневзвешенная ставка на гривневых аукционах повысилась до 11,99% с 11,88% на прошлой неделе, а средневзвешенный срок увеличился с 21 до 27 месяцев.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|210
|211
|212
|213
|214
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000219778
|Первичное размещение UA4000221568
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|3000000
|3000000
|-
|-
|-
|Дата размещения
|12.10.2021
|12.10.2021
|12.10.2021
|12.10.2021
|12.10.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.10.2021
|13.10.2021
|13.10.2021
|13.10.2021
|13.10.2021
|Дата оплаты процентов
|25.02.2022
|19.01.2022
|03.11.2021
|05.01.2022
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|26.08.2022
|20.07.2022
|04.05.2022
|06.07.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|18.01.2023
|02.11.2022
|04.01.2023
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|05.07.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|03.01.2024
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|55.75
|57.85
|54.75
|61.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|11.15
|11.57
|10.95
|12.30
|12.52
|Срок обращения (дней)
|317
|462
|749
|994
|1673
|Дата погашения
|26.08.2022
|18.01.2023
|01.11.2023
|03.07.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|290507000
|6270000
|25801000
|18086000
|162336000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|290507000
|6270000
|25801000
|17503000
|162336000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|8848694000
|6270000
|7587691000
|3620793000
|5483283000
|Количество поданных заявок. шт
|22
|4
|8
|5
|5
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|22
|4
|8
|4
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.50
|11.57
|12.40
|12.50
|12.75
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.50
|11.57
|12.40
|12.49
|12.75
|Установленная доходность. %
|11.50
|11.57
|12.40
|12.49
|12.75
|Средневзвешенная доходность. %
|11.50
|11.57
|12.40
|12.49
|12.75
|Поступление в бюджет
|293783918.96
|6434901.00
|26384618.62
|17999560.11
|169225539.84
Данные: Минфин Украины