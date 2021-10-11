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Депозитные ставки для физлиц 11.10.21
17:48 11.10.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 11 октября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.21
|0.40
|0.24
|6 мес.
|8.13
|0.57
|0.32
|9 мес.
|8.46
|0.66
|0.22
|12 мес.
|8.70
|0.98
|0.49
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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