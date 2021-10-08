Доллар стабилен к евро 8 октября перед выходом статистики по США

Курс доллара в пятницу утром стабилен к европейской валюте в ожидании выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1548 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,155 доллара. Курс доллара к иене рос до 111,91 иены за доллар со 111,59 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 94,28 пункта.

Валютные инвесторы предпочитают сохранять осторожность в преддверии публикации статистики по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в сентябре снизилась до 5,1% с 5,2% в августе. А число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, по мнению экспертов, выросло на 500 тысяч после роста на 235 тысяч месяцем ранее.

Кроме того, поддержку доллару оказывает рост доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 1,15 базисного пункта, до 1,589%, а тридцатилетних - на 0,64 пункта, до 2,147%.