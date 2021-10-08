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Аграрии в этом году получили более 26 миллиардов доступных кредитов - Лещенко
08:01 08.10.2021 |
По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» аграрии в 2021 году получили более 26 млрд грн.
Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко написал в своем блоге для издания «Обозреватель», сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Минагрополитики.
«По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» аграрии в этом году получили почти половину от общей суммы программы - более 26 млрд грн», - написал Лещенко.
Он отметил, что Министерство аграрной политики и продовольствия обратилось в Министерство финансов с просьбой продлить программу на следующий год.
Как сообщал Укринформ, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала 1 февраля 2020 года . Предоставление одной из трех возможных ставок по кредиту в рамках этой программы зависит от размера бизнеса заемщика и срока его деятельности.
В апреле прошлого года Кабинет Министров расширил программу доступных кредитов на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее она ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.
По данным Минфина, на 4 октября 2021 года представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили с момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» 24 594 кредита на общую сумму 64,8 млрд грн.
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