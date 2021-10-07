Финансовые новости
- |
- 07.10.21
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 07.10.21
16:41 07.10.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 октября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.27
|0.42
|0.22
|6 мес.
|8.19
|0.59
|0.31
|9 мес.
|8.52
|0.71
|0.21
|12 мес.
|8.75
|1.00
|0.46
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новая задача ВСК Безуглой. Cумеет ли Зеленский перебить «Вагнергейт» Иловайском
|«Укрэксимбанк» под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall
|Рада отозвала Разумкова с должности спикера
|Встреча Зеленского с Путиным: о чем говорит обнародованный список «12 потенциальных решений» — интервью с Илией Кусой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы с начала 2021г приобрели через ПриватБанк ОВГЗ на 2 млрд грн
|«Укрэксимбанк» под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall
|ФРС: в ближайшей перспективе гегемонии американской валюты ничто не угрожает
|Снижение активности и ожидание реформ: прогнозы первичного рынка недвижимости до конца года
|Депозитные ставки для физлиц 07.10.21
|Доллар торгуется разнонаправленно к мировым валютам
|Фондовые биржи АТР 7 октября закрыли торги ростом вслед за индексами Уолл-стрит
Это интересно
|Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию для защиты всех своих пользователей
|Windows 11 вызвала неоднозначную оценку в экспертной среде
|Китай ввёл этические принципы для регулирования искусственного интеллекта
|Google отказалась от планов по запуску банковского сервиса на базе Google Pay
|Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые «Мерседесы»
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн