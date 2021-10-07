Доллар торгуется разнонаправленно к мировым валютам

Курс доллара в четверг днем торгуется без единой динамики по отношению к евро и иене в преддверии выхода статданных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.16 EEST курс евро к доллару рос до 1,1557 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1556 доллара. Курс доллара к иене рос до 111,43 иены за доллар со 111,41 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 94,19 пункта.

Валютные инвесторы в четверг находятся в ожидании статданных по рынку труда в США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 14 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели - до 348 тысяч.

"Валютные рынок слабо менялся сегодня, как это обычно бывает в преддверии выхода отчета о занятости в США", - сказали газете Wall Street Journal аналитики RBC.

Одним из главных событий недели для трейдеров станет пятничная статистика по безработице в США. Эксперты ожидают снижение безработицы в стране в сентябре до 5,1% с 5,2% месяцем ранее.