Чистые международные резервы Украины в сентябре сократились на 10,6% - до $19,1 млрд – НБУ

Чистые международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2021 года, по предварительным данным, составили $19,095 млрд (в эквиваленте), что на 10,6% меньше, чем на начало сентября этого года ($21,364 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в четверг.

Согласно сообщению, на сентябрьской динамике международных резервов отразились операции по управлению государственным долгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $2,557 млрд (в эквиваленте).

Уточняется, что $2,521 млрд было направлено на обслуживание и погашение облигаций внешнего госзайма, на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма – $2,1 млн. Вместе с тем валютные поступления в сентябре в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили $216,9 млн (в эквиваленте).

Как отмечается, на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В частности, центробанк пополнил резервы на $146,6 млн благодаря тому, что предложение валюты на межбанковском валютном рынке преимущественно превышало спрос. В то же время в отдельный день месяца спрос на рынке превышал предложение, поэтому с целью сглаживания девальвационных колебаний центробанк продал $7 млн.

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость сократилась на $202 млн (в эквиваленте), свидетельствуют данные Нацбанка.

Как отметил регулятор, по состоянию на 1 октября 2021 года объем международных резервов покрывает четыре месяца будущего импорта - этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и НБУ.

Как сообщалось, международные резервы Украины после роста в августе до $31,614 млрд (в эквиваленте) в сентябре сократились за счет выплат правительства по внешним заимствованиям и составили $28,7 млрд.

По информации НБУ, на начало 2021 года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, ЧМР – $18,114 млрд.