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Евро 7 октября стабилен к доллару в ожидании статистики из Германии
08:36 07.10.2021 |
Курс евро стабилен к доллару в четверг утром перед публикацией статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EEST курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в 1,1556 доллара. Курс доллара к иене также держался на уровне предыдущего закрытия в 111,41 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 94,23 пункта.
Валютные инвесторы ждут статистики по промышленному производству в Германии. Прогнозируется, что показатель в августе снизился на 0,4% в месячном выражении после роста на 1% в июле.
Кроме того, позднее в четверг будут обнародованы еженедельные данные по безработице в США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 14 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели - до 348 тысяч.
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