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Курс евро 6 октября усилил снижение к доллару на статистике из еврозоны
13:35 06.10.2021 |
Курс евро продолжил снижаться к доллару в среду, усилив это движение после выхода макроданных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.18 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1535 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1596 доллара. Курс доллара к иене в то же время остаётся на уровне предыдущего закрытия в 111,45 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,49%, до 94,44 пункта.
Европейская валюта продолжает терять по отношению к доллару. Ранее в среду стало известно, что объем розничных продаж в еврозоне в августе хотя и вырос на 0,3% по сравнению с июлем, но аналитики полагали, что показатель увеличился на 0,8%. В годовом же исчислении объем розничных продаж в еврозоне в августе и вовсе не изменился, хотя аналитики ожидали роста на 0,4%.
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