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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.10.21
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 6 октября 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 02.10.20
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11.20
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12.20
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01.21
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02.21
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 03.09.21
|985608.13
|312605.95
|502210.45
|51898.01
|0.00
|20791.49
|98102.23
|на 06.09.21
|985250.12
|312605.95
|501742.82
|51987.97
|0.00
|20812.54
|98100.85
|на 07.09.21
|984726.98
|312605.95
|501408.07
|51912.92
|0.00
|20800.96
|97999.09
|на 08.09.21
|984389.43
|312605.95
|501401.54
|51888.43
|0.00
|20810.57
|97682.94
|на 09.09.21
|985721.14
|312605.95
|503147.57
|52021.05
|0.00
|20909.92
|97036.64
|на 10.09.21
|985650.27
|312605.95
|502988.51
|52070.77
|0.00
|20948.55
|97036.50
|на 13.09.21
|985455.64
|312605.95
|503114.52
|52171.72
|0.00
|20927.67
|96635.79
|на 14.09.21
|985417.52
|312605.95
|503584.23
|52179.13
|0.00
|21012.24
|96035.97
|на 15.09.21
|985231.05
|312605.95
|504013.18
|52158.13
|0.00
|21005.01
|95448.77
|на 16.09.21
|985451.35
|312605.95
|503903.29
|52304.21
|0.00
|21139.00
|95498.91
|на 17.09.21
|985436.51
|312605.95
|503522.39
|53030.73
|0.00
|21178.22
|95099.22
|на 20.09.21
|985620.27
|312605.95
|503701.86
|53087.76
|0.00
|21279.89
|94944.80
|на 21.09.21
|985514.06
|312605.95
|503771.24
|53116.49
|0.00
|21290.54
|94729.84
|на 22.09.21
|985571.90
|312605.95
|503792.89
|53127.36
|0.00
|21315.84
|94729.87
|на 23.09.21
|988057.98
|312605.95
|505881.79
|53146.76
|0.00
|21408.22
|95015.27
|на 24.09.21
|989679.07
|312605.95
|506310.19
|53130.20
|0.00
|22004.40
|95628.34
|на 27.09.21
|990175.96
|312605.95
|506237.24
|53338.91
|0.00
|22126.47
|95867.39
|на 28.09.21
|990199.64
|312605.95
|50633.67
|53358.80
|0.00
|22132.59
|95764.63
|на 29.09.21
|998800.23
|312605.95
|506101.73
|53319.67
|0.00
|22122.93
|95649.95
|на 30.09.21
|985073.98
|312605.95
|500793.30
|51385.82
|0.00
|21915.14
|98373.77
|на 01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|на 04.10.21
|985127.30
|312605.95
|500201.18
|52071.03
|0.00
|22009.90
|98239.25
|на 05.10.21
|985025.59
|312605.95
|500429.66
|52036.02
|0.00
|22015.31
|97938.64
|на 06.10.21
|984320.91
|312605.95
|499764.26
|51984.48
|0.00
|22030.02
|97936.19
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 6 октября - 26.4244 грн.
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