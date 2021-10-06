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Сбой в работе WhatsApp помешал торгам на финансовых и сырьевых рынках
10:09 06.10.2021 |
Отсутствие доступа к общению в мессенджере WhatsApp в течение шести часов в понедельник негативно сказалось на торгах всевозможными активами - от криптовалют до российской нефти. Только переход на альтернативные коммуникационные платформы позволил избежать более серьёзных последствий.
Как сообщает агентство Reuters, несмотря на то, что многие финансовые институты отрицательно относятся к использованию сотрудниками мессенджера WhatsApp и других сервисов Facebook, благодаря своему удобству они всё равно чрезвычайно популярны среди трейдеров при общении с клиентами на внебиржевых (over-the-counter) рынках.
Facebook сообщила, что сбой произошёл из-за изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных компании. В результате чего перестал работать не только WhatsApp, но и сама социальная сеть Facebook и сервис Messenger компании.
Среди пострадавших оказалась лондонская BCB Group, как торгующая криптовалютами, так и представляющая другие услуги. По словам главы компании Оливера фон Ландсберг-Сэди (Oliver von-Landsberg Sadie), отключение WhatsApp «нанесло удар» в самый горячий период торгов, когда происходит основное взаимодействие с американскими партнёрами. В сравнении с прошлым днём объёмы торгов в среднем упали на 15 %, что в компании связывают именно с перебоями со связью.
По данным консалтинговой компании VoxSmart, оценивающей различные аспекты использования коммуникационных сервисов, до сбоя процветало использование WhatsApp финансовыми трейдерами - банкам приходится учитывать тот факт, что клиенты предпочитают эту платформу, хотя руководство финансовых организаций предпочло бы, чтобы сотрудники использовали «официальные» каналы связи с клиентами и коллегами. В результате мессенджер стал на многих рынках средством связи «по умолчанию», особенно в континентальной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
К счастью для трейдеров и их клиентов, благодаря существованию альтернативных платформ отключение WhatsApp стало скорее неприятностью, чем катастрофой. Например, в Индии сотрудники финансовых институтов быстро переключились на Telegram, благодаря тому, что к моменту отключения большинство азиатских рынков уже закрылись, негативное воздействие оказалось крайне ограниченным.
По данным главы дубайской инвестиционной платформы Dalma Capital Закари Цефаратти (Zachary Cefaratti), переговоры о торгах криптовалютами на Ближнем Востоке ведутся в основном в Telegram и WhatsApp, поэтому после отключения последнего активнее стал использоваться Telegram.
Пострадали и трейдеры на нефтяных рынках, но негативный эффект также был смягчён переходом на альтернативные платформы. По данным Reuters, в России нефтяные трейдеры часто обсуждают по WhatsApp детали заказов из Европы и Азии, но, хотя отключение сервиса стало «неприятным сюрпризом», все быстро перешли на другие мессенджеры.
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