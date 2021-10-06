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Зеленский ветировал закон о виртуальных активах
Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", который народные депутаты приняли 8 сентября 2021 года.
Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляют различные государственные органы, в зависимости от вида таких активов, в частности путем создания нового органа центральной исполнительной власти.
"В то же время мировой опыт предполагает, что регулирование деятельности по организации торговли, обмена и хранения виртуальных активов, предназначенных для инвестирования, осуществляется именно регуляторами финансовых рынков для защиты инвесторов, недопущения мошенничества и предотвращения создания финансовых пирамид с использованием виртуальных активов", - говорится в сообщении на сайте главы государства.
Так, подчеркивается, что положения закона не соответствуют конституционным требованиям правовой определенности как составляющей принципа верховенства права (ст.8 Конституции Украины), а также не обеспечивают прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов, что не будет способствовать надлежащему обеспечению их прав.
Также отмечается, что создание нового центрального органа исполнительной власти, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета, источники покрытия которых не определены.
"Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальному банку Украины", - сказано в сообщении.
Согласно предложениям Зеленского, госрегулирование по виртуальным активам, кроме виртуальных активов, что обеспечены валютными ценностями, осуществляет НКЦБФР.
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