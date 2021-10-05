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Депозитные ставки для физлиц 05.10.21
17:21 05.10.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 октября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.23
|0.40
|0.24
|6 мес.
|8.07
|0.61
|0.35
|9 мес.
|8.46
|0.66
|0.22
|12 мес.
|8.71
|0.99
|0.53
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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