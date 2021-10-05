Финансовые новости
- |
- 05.10.21
- |
- 11:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар укрепляется 5 октября в качестве актива-«убежища»
08:34 05.10.2021 |
Курс доллара во вторник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в качестве актива-"убежища", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.58 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1595 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1621 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 111,18 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,87 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,23%, до 93,99 пункта.
Инвесторы сохраняют опасения по поводу восстановления мировой экономики, в том числе обращая внимание на китайского застройщика Evergrande. Компания находится под угрозой дефолта с долгом в 304 миллиарда долларов, что может сильно повлиять на строительный рынок.
По словам аналитики Morgan Stanley Джеймса Лорда (James Lord), которые приводит газета Wall Street Journal, рост цен на газ в Европе должен также поднять ценность доллара как валюты-убежища, а влияние ценового шока на экономическую активность снижает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком.
Так, цена фьючерсов на газ в Европе к концу предыдущих торгов составила 1156,3 доллара за тысячу кубометров. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Это начало конца популистского проекта
|Приветы из Трускавца: Какие планы у Зеленского на Разумкова и Путина
|Позитив недели. Залужный разрешил вести ответный огонь по оккупантам на Донбассе
|В ОРЛО стали массово жаловаться, что к больным с подозрением на заражение коронавирусом перестали выезжать «скорые»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.10.21
|Остаток средств на корсчетах банков 05.10.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 04.10.2021
|По программе «Доступная ипотека 7%» подписано 903 кредитных договора
|Золото дешевеет 6 октября в рамках коррекции после роста в течение трех торговых дней
|Доллар укрепляется 5 октября в качестве актива-«убежища»
Это интересно
|Amazon представила большой смарт-дисплей Echo Show 15, который станет центром умного дома
|ABB разработала самую быструю зарядную станцию для электромобилей
|Власти США и Европы решили совместно поднимать полупроводниковую отрасль и противостоять Китаю
|Новый китайский электрический гиперкар обещает разгон до ста за 1,8 секунды
|AMD намерена к 2025 году в 30 раз увеличить энергоэффективность своих процессоров
|Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности
|Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США