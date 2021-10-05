Доллар укрепляется 5 октября в качестве актива-«убежища»

Курс доллара во вторник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам в качестве актива-"убежища", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.58 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1595 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1621 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 111,18 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,87 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,23%, до 93,99 пункта.

Инвесторы сохраняют опасения по поводу восстановления мировой экономики, в том числе обращая внимание на китайского застройщика Evergrande. Компания находится под угрозой дефолта с долгом в 304 миллиарда долларов, что может сильно повлиять на строительный рынок.

По словам аналитики Morgan Stanley Джеймса Лорда (James Lord), которые приводит газета Wall Street Journal, рост цен на газ в Европе должен также поднять ценность доллара как валюты-убежища, а влияние ценового шока на экономическую активность снижает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком.

Так, цена фьючерсов на газ в Европе к концу предыдущих торгов составила 1156,3 доллара за тысячу кубометров. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров.