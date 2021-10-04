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Депозитные ставки для физлиц 04.10.21
19:03 04.10.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 октября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.13
|0.43
|0.26
|6 мес.
|8.07
|0.61
|0.35
|9 мес.
|8.31
|0.74
|0.25
|12 мес.
|8.66
|1.04
|0.53
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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