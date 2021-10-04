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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 01.10.21
12:18 04.10.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 1 октября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|28.09
|36602.0 (7.5)
|-
|29.09
|40199.0 (7.5)
|-
|30.09
|49021.0 (7.5)
|-
|01.10
|58128.0 (7.5)
|40818.0 (8.5; 12)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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