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Доллар дешевеет к евро 4 октября на неопределенности с политикой ФРС
14:09 04.10.2021 |
Курс доллара в понедельник днем торгуется в "красной" зоне по отношению к евро на неопределенности относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.55 EEST курс евро к доллару растёт до 1,1609 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1594 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 111,25 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,05 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,9%, до 93,95 пункта.
Валютные инвесторы сохраняют неопределенность в отношении дальнейшей кредитно-денежной политики Федрезерва США. Ранее глава регулятора Джером Пауэлл хотя и заявил о сохранение инфляции на высоком уровне в ближайшее время, но не дал дополнительных подробностей о перспективах ужесточения монетарной политики, что могло бы укрепить доллар.
Впрочем, и сама эта непонятность ожиданий в итоге может оказаться на пользу американской валюте. "Сохраняющаяся неопределенность может вновь разжечь неприязнь к риску и поднять курс валюты-убежища", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Uniсredit.
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