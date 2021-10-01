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Евро дешевеет к доллару 1 октября в ожидании статистики по еврозоне
08:42 01.10.2021 |
Курс евро в пятницу утром снижается по отношению к доллару в преддверии выхода ряда макроэкономической статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1579 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1581 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижался до 111,15 иены за доллар со 111,27 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 94,28 пункта.
Европейские инвесторы в пятницу утром находятся в ожидании ряда макроэкономических данных по еврозоне. Аналитики полагают, что, по окончательной оценке, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны в сентябре снизился до 58,7 пункта с 61,4 пункта в августе. Прогноз соответствует предварительной оценке.
Далее будет обнародована предварительная оценка инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен ускорился там в сентябре до максимальных с 2011 года 3,3% в годовом выражении с 3% месяцем ранее.
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