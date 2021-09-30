Финансовые новости
- |
- 30.09.21
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 30.09.21
17:21 30.09.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 сентября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.07
|0.30
|0.11
|6 мес.
|7.97
|0.46
|0.18
|9 мес.
|8.27
|0.64
|0.19
|12 мес.
|8.61
|0.84
|0.31
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сакральный Трускавец. Зачем Зеленскому повторная дрессировка «слуг народа» в закрытом режиме
|Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с поста председателя Верховной Рады
|Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию – Разумков
|Ни в Офисе Президента и СНБО, ни в Раде и Кабмине нет Плана трансформации Украины, презентованного Зеленским в США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 30.09.21
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 29.09.21
|Нацбанк увеличивает норматив долгосрочной ликвидности для банков до 90%
|Справочный курс гривны 28 сентября повышен на 13,23 коп до 26,5495 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 30 сентября закрылись в основном в плюсе на данных о деловой активности в Китае
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.09.21
Это интересно
|К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства
|Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве
|Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games
|Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий
|Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми
|Китай разработал потенциально эффективный термоядерный реактор — «искусственное солнце» на Земле может вспыхнуть через 10 лет
|Amazon представила домашнего робота Astro за $1000 — он может привезти стакан воды, рассказать о погоде и многое другое