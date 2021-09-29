Финансовые новости
- |
- 29.09.21
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 29.09.21
16:42 29.09.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 сентября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.88
|0.26
|0.12
|6 мес.
|7.75
|0.40
|0.18
|9 мес.
|7.96
|0.50
|0.16
|12 мес.
|8.30
|0.74
|0.27
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского
|Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии
|Больше не «антиахметовский». Почему похудел ресурсный законопроект №5600 и как пересмотрят налоги
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 29.09.21
|После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, - Гелетий
|Справочный курс гривны 28 сентября повышен на 13,23 коп до 26,5495 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 29 сентября закрылись в основном в минусе
|В BIS допустили кардинальное снижение стоимости трансграничных платежей благодаря CBDC
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.09.21
Это интересно
|Игры в Google Stadia на телевизоре теперь доступны через любой контроллер или смартфон
|Мем «Озадаченная Хлоя» продали в виде NFT за 25 ETH
|Менее чем через год ситуация на рынке видеокарт и процессоров может улучшиться. Глава AMD высказалась о дефиците чипов
|Глава Microsoft назвал сорвавшуюся сделку по покупке TikTok «самой странной вещью, над которой он работал»
|Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу
|Alibaba запретит продажу биткоин-майнеров
|Roblox и музыкальные издатели урегулировали иск о нарушении авторских прав на 200 млн долларов