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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.09.21
10:56 29.09.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 28 сентября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|23.09
|25056.0 (7.5)
|-
|24.09
|38641.0 (7.5)
|48582.0 (8.5; 14)
|27.09
|35786.0 (7.5)
|-
|28.09
|36602.0 (7.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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