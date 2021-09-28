Минфин увеличил продажи ОВГЗ в 2,6 раза при небольшом повышении ставок

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник повысило ставку отсечения 14-месячных ОВГЗ до 11,6% и 2-летних - до 12,4% с соответственно 11,5% и 12,34% неделей ранее.

Как сообщил Минфин на сайте, он также установил ставку 6-летних бумаг на уровне 13,04% по сравнению с 12,75% на последнем подобном аукционе месяц назад, тогда как ставки по 11-месячным и 3-летним ОВГЗ остались неизменными - 11,5% и 12,49%.

Согласно информации, при небольшом увеличении ставок объем продаж вырос в 2,6 раз по сравнению с прошлой неделей - почти до 7 млрд грн.

Всего Минфин удовлетворил 90 из 93 заявок, отказавшись от 100 млн грн под 12,5% на два года и от 200 млн грн под 12,69% на три года.

Более всего - 2,48 млрд грн - было привлечено от продажи 6-летних облигаций, популярных среди нерезидентов. Помимо этого, 1,54 млрд принесла реализация 2-летних ОВГЗ, 1,18 млрд грн - 3-летних, тогда как 11-мес. было продано на 0,93 млрд грн, 14-мес. - 0,83 млрд грн.

В целом средневзвешенная ставка на гривневых аукционах увеличилась до 12,41% с 11,59% на прошлой неделе, тогда как средневзвешенный срок увеличился до 39 мес. с 14 мес.