Минфин увеличил продажи ОВГЗ в 2,6 раза при небольшом повышении ставок

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|199
|200
|201
|Код выпуска облигаций
|Дорозміщення UA4000219778
|Дорозміщення UA4000216774
|Дорозміщення UA4000213227
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|3 000 000
|3 000 000
|Дата размещения
|28.09.2021
|28.09.2021
|28.09.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|29.09.2021
|29.09.2021
|29.09.2021
|Дата оплаты процентов
|25.02.2022
|24.11.2021
|03.11.2021
|Дата оплаты процентов
|26.08.2022
|25.05.2022
|04.05.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|02.11.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|55.75
|55.50
|54.75
|Номинальный уровень доходности. %
|11.15
|11.10
|10.95
|Срок обращения (дней)
|331
|420
|763
|Дата погашения
|26.08.2022
|23.11.2022
|01.11.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|921 127 000
|807 059 000
|1 611 361 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|921 127 000
|807 059 000
|1 511 361 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|7 829 994 000
|14 363 636 000
|6 923 567 000
|Количество поданных заявок. шт
|27
|15
|24
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|27
|15
|23
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.50
|11.60
|12.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.49
|11.44
|12.34
|Установленная доходность. %
|11.50
|11.60
|12.40
|Средневзвешенная доходность. %
|11.50
|11.58
|12.39
|Поступление в бюджет
|927 535 621.38
|833 722 129.36
|1 538 690 384.08
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|202
|203
|Код выпуска облигаций
|Дорозміщення UA4000219208
|Дорозміщення UA4000207518
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|28.09.2021
|28.09.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|29.09.2021
|29.09.2021
|Дата оплаты процентов
|05.01.2022
|01.12.2021
|Дата оплаты процентов
|06.07.2022
|01.06.2022
|Дата оплаты процентов
|04.01.2023
|30.11.2022
|Дата оплаты процентов
|05.07.2023
|31.05.2023
|Дата оплаты процентов
|03.01.2024
|29.11.2023
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|29.05.2024
|Дата оплаты процентов
|27.11.2024
|Дата оплаты процентов
|28.05.2025
|Дата оплаты процентов
|26.11.2025
|Дата оплаты процентов
|27.05.2026
|Дата оплаты процентов
|25.11.2026
|Дата оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|61.50
|48.95
|Номинальный уровень доходности. %
|12.30
|9.79
|Срок обращения (дней)
|1 008
|2 065
|Дата погашения
|03.07.2024
|26.05.2027
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 355 114 000
|2 738 284 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 155 114 000
|2 738 284 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3 584 363 000
|10 113 620 000
|Количество поданных заявок. шт
|12
|15
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|10
|15
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.69
|13.04
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|12.44
|12.75
|Установленная доходность. %
|12.49
|13.04
|Средневзвешенная доходность. %
|12.47
|13.01
|Поступление в бюджет
|1 182 815 740.56
|2 478 876 158.95
Данные: Минфин Украины