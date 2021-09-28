Alibaba запретит продажу биткоин-майнеров

С 8 октября 2021 года китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba запретит продажу на своей платформе оборудования для майнинга биткоина и других криптовалют.

В своем решении компания сослалась на усилия регуляторов и надзорных ведомств Китая по «предотвращению рисков, связанных с ICO, и соответствующие законы и постановления».

«Принимая во внимание нестабильность законов и правил, касающихся виртуальных валют и соответствующих продуктов на различных международных рынках, Alibaba запретит продажу майнеров в дополнение к запрету на предложение самих цифровых активов, таких как биткоин, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и Ethereum», - говорится в заявлении торговой площадки.

Согласно уведомлению, запрет касается, но не ограничивается:

* аппаратного и программного обеспечения для добычи виртуальных валют, такого как биткоин-майнеры;

* учебников, стратегий и ПО для получения криптовалют. Например, пособий по майнингу.

С 8 октября платформа ликвидирует в разделе каталога «Бытовая электроника» две подкатегории: блокчейн-майнеры и аксессуары для них.

В Alibaba предупредили пользователей, что попытки обойти запрет грозят санкциями, включая штрафы и закрытие аккаунтов.

Напомним, 24 сентября Народный банк Китая (НБК) напомнил о своем негативном отношении к частным цифровым активам. По мнению регулятора, они угрожают финансовой системе быстрым развитием.

В мае власти страны заявили о принятии мер в отношении майнинга и трейдинга криптовалют.

В июне китайским банкам запретили участвовать в связанных с цифровыми активами транзакциях.



