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Депозитные ставки для физлиц 27.09.21
17:34 27.09.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 сентября 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.07
|0.30
|0.11
|6 мес.
|7.94
|0.46
|0.18
|9 мес.
|8.22
|0.64
|0.19
|12 мес.
|8.48
|0.84
|0.31
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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