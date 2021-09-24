Bank of America ухудшил рекомендации по евробондам Украины

Аналитики Bank of America Corp. (BofA) понизил рекомендацию по еврооблигациям Украины до "соответствуют рынку" (Marketweight, MW) с "выше рынка" (Overweight, OW).

Рекомендация содержится в вышедшем 24 сентября прогнозе и стратегии для развивающихся рынков.

Кроме того, аналитики понизили оценку справедливой стоимости ВВП-варрантов Украины на 10 пунктов – до 96, что существенно ниже текущих рыночных оценок, а также рассматривают полный выкуп варрантов как лучшее решение с точки зрения властей, поскольку это устранит любую неопределенность в отношении будущих выплат и любые потенциальные "ограничения стимулов" в отчетных статистических данных.

В BofA также прогнозируют, что годовому росту ВВП Украины будет трудно приблизиться даже к консервативному целевому показателю в 3,5% из-за замедления темпов восстановления экономики в годовом выражении, вызванном резким изменением эффекта базы во второй половине 2021 года.

Согласно прогнозу, Украина достигнет Staff level agreement в ближайшие несколько недель после последней миссии МВФ, в то же время, по оценкам BofA, фактическое выделение транша может по-прежнему потребовать доработки законодательной базы о НАБУ.