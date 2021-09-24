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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.09.21
10:41 24.09.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 23 сентября.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|20.09
|23118.0 (7.5)
|-
|21.09
|25077.0 (7.5)
|-
|22.09
|22159.0 (7.5)
|-
|23.09
|25056.0 (7.5)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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